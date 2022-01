Avião com cantora Maiara faz pouso de emergência

Um avião da Latam precisou fazer um pouso de emergência em Florianópolis, na noite desta terça-feira (4). Dentre os passageiros, estava a cantora Maiara, dupla de Maraísa, segundo o colunista Leo Dias. A turbina da aeronave se chocou com uma ave e apresentou falha, de acordo com informações da Infraero. Não houve feridos e todos foram realocados em outro voo da companhia.

