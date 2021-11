Autora comenta cena de masturbação de personagem de Andreia Beltrão em 'Um Lugar ao Sol'

Ao explicar o momento para o marido ao ser flagrada se dando prazer, Rebeca afirma: "Tudo o que eu queria era um beijo, um abraço, uma conversa sobre o que eu tinha vivido com a minha irmã e que não foi nada agradável. O que eu quero dizer é que uma coisa conduz à outra: a transa não começa na transa. Começa de manhã, no jeito que você me trata".

O rapaz vários anos mais jovem é namorado da melhor amiga da sua filha, e os dois se envolvem na trama. Com ele, a personagem de Beltrão se vingará das traições de Túlio, com quem vive um casamento tóxico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.