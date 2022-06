Austin Butler revela que ficou 3 anos sem ver a família para interpretar Elvis

O ator Austin Butler revelou que ficou três anos sem ver a família e os amigos durante as gravações de Elvis, cinebiografia do cantor Elvis Presley. O artista foi escalado para interpretar o astro do rock no filme que chega aos cinemas brasileiros em 14 de julho e conta história do cantor do começo da vida até a morte precoce, aos 42 anos.

Em entrevista ao site E!, o ator contou que está tentando aprender a equilibrar a vida pessoal depois de ficar obcecado por um papel. "Eu não vi minha família por três anos. Eu não vi nenhum dos meus amigos durante todo esse tempo. Então, foi como se eu tivesse separado uma parte da minha vida", disse.

Austin também comentou que tenta não se afetar pelas críticas que recebe: "Há esse momento em que você tem pessoas dizendo coisas boas e pessoas dizendo coisas horríveis sobre você. E para mim, todos os dias, é essa coisa de: 'Ok, qual é a realidade?'. É apenas agradecer e não permitir que essas coisas me façam sentir como se elas fossem quem eu sou".

A produção dirigida por Baz Luhrmann foi exibido e recebido calorosamente pelo público durante o Festival de Cannes.

Confira o trailer: