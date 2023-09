Aulas de xadrez contribuem para raciocínio lógico de jovens entre 8 e 17 anos em Manaus

Manaus/AM - Com uma metodologia que inclui aulas práticas e teóricas, os alunos de xadrez do Projeto Campeões da Vila estão alcançando resultados positivos por meio dessa atividade. O projeto tem contribuído para o desenvolvimento do raciocínio lógico, concentração e memória de jovens com idades entre 8 e 17 anos.

“É muito gratificante saber que por meio desse esporte estamos contribuindo para autodisciplina, além de trabalharmos a capacidade cognitiva desses jovens. Por meio do Projeto Campeões na Vila, estamos formando futuros campeões para o xadrez”, destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

As aulas de xadrez acontecem de segunda a quarta-feira, em dois turnos, na Vila Olímpica de Manaus. Atualmente mais de 43 alunos participam da atividade esportiva. O jogo de tabuleiro é disputado entre dois jogadores em que o principal objetivo dos participantes é atingir a peça rei do adversário com um xeque-mate.