Augustin e Ariadna batem boca após maquiador pegar carona em avião presidencial: ‘mamata’

O Instagram foi palco de uma “treta” entre o maquiador bolsonarista Augustin Fernandes e a ex-BBB Ariadna Arantes nesta terça-feira (24).

Tudo começou quando veio à tona que o maquiador pegou carona em um avião da Força Aérea Brasileira com Michelle Bolsonaro e a ministra Damares, após ganhar uma festa surpresa e comemorar ao lado das duas, em São Paulo. A informação foi de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Ariadna, então, comentou de forma irônica: “A mamata acabou”.

Augustin rebateu atacando a ex-BBB e ex-No Limite: “Outra irrelevante que fica na internet choramingando pra obter a atenção das pessoa. A única coisa relevante que você fez até hoje foi traduzir o cardápio do restaurante durante rolê da nossa diva master Anitta na Itália. Sinceramente… viu? Vai acertar uma na sua vida amoreeeee, ainda dá tempo. PS: procure o Google como se alistar de carona em voo da FAB”.

Ele não ficou sem resposta, e Ariadna voltou para rebater: “@augustinofficial querido. Não fico choramingando na internet. Infelizmente sim eu faço parte de uma minoria. Eu não traduzi cardápio pra Anitta sua diva e minha amiga, porque você é tão mal informado, ela sabe falar italiano. Quem é você pra dizer que eu tenho que acertar na vida? Você sabe alguma coisa da minha vida? Minhas estradas, minhas conquistas? Melhore, querido. Eu não vou procurar no Google como me alistar de carona em voo da fab sabe porque? Quando eu quero viajar pro Egito, pra França, Estados Unidos, África do Sul, Irlanda do Norte, Argentina, Irlanda, Inglaterra, Áustria, Hungria, Espanha, Portugal, México, Alemanha, Holanda, Tailândia, Dinamarca, Suécia, entre outros países que fui, eu pago com meu dinheiro, não pego carona. Isso deixo pra você, encostada na mulher do presidente”.