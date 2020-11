Atriz Elsa Raven, de 'De Volta para o Futuro', morre aos 91 anos

A atriz Elsa Raven, de 'De Volta para o Futuro' morreu aos 91 anos em sua casa em Los Angeles. A confirmação da morte ocorreu na terça-feira (3) e a causa não foi revelada, de acordo com o site Deadline.

Elsa começou sua carreira artística em Nova York e já atuou em dezenas de obras para o cinema e TV, entre elas, "Terror em Amityville" (2005), "A Arte do Amor" (1988) e "Sem Medo de Viver" (1993), e em séries como "Plantão Médico (ER)" e "Everybody Loves Raymond".

A artista também participou do filme 'Titanic'. A cena marcante é quando ela fica na cama com o companheiro enquanto a água invadia os cômodos do navio. Seu último papel foi em 2011, na produção ‘Answers to Nothing’.