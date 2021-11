Atriz denuncia preparadora de elenco após elogios de Wagner Moura: 'hemorragia'

A preparadora de elenco Fátima Toledo foi alvo de denúncias e reclamações por parte de atores, em especial a atriz Denise Weinberg, após Wagner Moura elogiar a profissional durante o programa Roda Viva, da TV Cultura.

Fátima preparou Wagner para "Tropa de Elite" e foi convidada para preparar o elenco de "Marighella", filme dirigido por ele. “Eu admiro muito, me ensinou muito… É uma parceira. Eu trabalhei algumas vezes com a Fátima”, disse o artista. “Quando resolvi fazer o teste de elenco, para mim não importava só o talento, mas queria conhecê-los para ter perto de mim pessoas que pensassem o filme comigo. Isso se encaixa perfeitamente no que a Fátima faz. Tanto que os nomes dos atores acabaram se tornando o nome dos personagens”, comentou ainda.

Pois bem. Ao assistirem aos elogios de Wagner Moura, artistas detonaram a profissional. Drica Moraes escreveu: "Péssima".

Já Denise Weinberg foi além e denunciou torturas que teria sofrido durante uma preparação.

Ela criticou Wagner por apoiá-la. “Wagner Moura, com todo respeito, apesar de você morar em Los Angeles, a pior cidade do mundo para atores de teatro e do ofício (talvez seja boa para ganhar dinheiro), não posso deixar batido sua opinião no Roda Viva sobre Fátima Toledo (preparadora de elenco, hein?), uma pessoa do mal, que não entende nada sobre nosso ofício, que me provocou uma hemorragia muito séria por suas condições bárbaras de treinamento, dignas de uma fascista e torturadora”, começou. “Não consigo entender sua defesa por esse ser que deveria e já está fora do nosso meio, graças a Deus”, completou.