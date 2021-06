Atriz de Smallville é condenada a 3 anos de prisão por participar de culto

A atriz de Smallville, Allison Mack, foi condenada nesta quarta-feira (30) por participar do culto sexual, que escravizava mulheres.

Segundo o “The Hollywood Reporter”, a atriz foi acusada de extorsão, trabalho forçado e conspiração foi condenada a 3 anos de prisão.

“Agora, é de suma importância para mim dizer, do fundo do meu coração, eu sinto muito. Eu me joguei nos ensinamentos de Keith Raniere [líder da seita] com tudo que eu tinha. Acreditava, de todo o coração, que sua orientação estava me levando a uma versão melhor e mais iluminada de mim mesma. Dediquei minha lealdade, meus recursos e, em última análise, minha vida a ele. Este foi o maior erro e arrependimento da minha vida", afirmou Allison.

Mack era responsável por recrutar as mulheres para serem escravas sexuais. As vítimas eram marcadas com ferro quente.