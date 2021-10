Atriz de ‘As Patricinhas de Beverly Hills’ diz que perdeu tudo por vício em opioides

Stacy falou ainda sobre o relacionamento abusivo que teve: “Ele me batia para valer, eu não conseguia sair da cama por até duas semanas. Eu não conseguia andar, ele quebrou meu braço e me amarrou em uma cama por três dias. Parte de mim achava que merecia”, revelou.

Stacey Dash, atriz de As Patricinhas de Beverly Hills, relatou ter perdido tudo por conta do vício em opioides, medicamento para alívio de dor, em entrevista ao programa “The Dr. Oz Show”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.