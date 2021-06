Atriz de Grey’s Anatomy é flagrada em praia no Brasil

Ela também se arriscou no português em outra imagem com a legenda: “Bom dia flor do dia”.

Pelo jeito, a atriz italiana que mora nos EUA está aproveitando o momento para relaxar e conhecer o Brasil. Nesta terça-feira, 1º, ela publicou uma foto em preto e branco na praia, e a legendou com um trecho da música “Águas de Março”, de Tom Jobim: “É pau, é pedra, é o fim do caminho...”.

Stefania Spampinato, famosa por interpretar a ‘Dra. Carina’ na série Grey’s Anatomy, está curtindo terras brasileiras. A atriz publicou uma foto em Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, e também em uma pousada nas proximidades da Praia de Joatinga, no Rio de Janeiro.

