Atriz de 'Emília Pérez' critica Fernanda Torres e brasileiros resgatam posts preconceituosos

A tensão aumentou quando Gascón, sem apresentar provas, novamente acusou pessoas próximas a Fernanda Torres de estarem envolvidas nos ataques. Esse tipo de acusação violaria as regras da Academia de Hollywood, o que levantou especulações sobre a possível perda da indicação ao prêmio. No entanto, a atriz se desculpou, explicando que estava se referindo à toxicidade e ao discurso de ódio na internet, e elogiou a postura solidária de sua concorrente.

