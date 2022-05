Atriz de drama lésbico se afasta do cinema e chama indústria de racista e sexista

"Essa indústria trabalha de mãos dadas com a ordem econômica mundial, onde nem todas as vidas são criadas iguais", declarou a atriz de 33 anos, que faz filmes desde a adolescência.

Segundo Haenel, os movimentos de festivais e instituições do mundo do cinema em prol de mais diversidade são, em suas palavras, uma brincadeira. Ela citou caso do chefe da agência de promoção cinematográfica francesa, Dominique Boutonnat, acusado de cometer agressões sexuais, e criticou o pequeno número de mulheres para a competição oficial do Festival de Cannes de 2022.

"A indústria cinematográfica é absolutamente reacionária, racista e patriarcal. Somos enganados quando dizemos a nós mesmos que aqueles que estão no poder são de boa vontade, que de fato o mundo seguiria na direção certa sob sua boa e às vezes inábil gestão. Claro que não. A única coisa que move a sociedade estruturalmente é a luta social. E parece-me que, no meu caso, sair significa lutar", justificou a atriz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.