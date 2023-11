Atriz de A Dona do Pedaço completa transição de gênero com cirurgia íntima

Ainda no boletim, consta que Glamour deve retirar os tampões e sonda urinária na próxima semana, e a recomendação é que ela fique três meses sem exercícios físicos e relação sexual com penetração.

"Houve pouco sangramento e, esteticamente, ficou muito agradável a cirurgia, com uma boa profundidade na neovagina, que foi possível graças à pelve de Glamour Garcia", diz o boletim médico assinado pelo dr. José Carlos Martins Júnior, e publicada no Instagram da atriz. Glamour deve receber alta somente na sexta-feira (17).

