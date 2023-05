Atriz de ‘Carrie, A Estranha’ morre de câncer aos 28 anos

Samantha Weinstein, de 28 anos, morreu vítima de câncer no ovário. A atriz que participou do reboot ‘Carrie, a Estranha’, de 2013, lutava há dois anos e meio contra a doença.

Nesta quarta-feira (24) o pai da atriz confirmou que a filha faleceu no dia 14 de maio. "Sam era, na verdade, a personificação de um raio de sol. Ela era tão cheia de energia positiva que qualquer pessoa que a conhecesse diria que ela iluminava todos os cômodos pelos quais passava.", afirmou ele em uma homenagem no jornal Global News Canada.

"Sam morreu no dia 14 de maio às 11:45 da manhã cercada por quem ela amava no Princess Margaret Hospital, em Toronto", disse ainda um post no perfil da atriz no Instagram.

"Depois de dois anos e meio de tratamento do câncer, de uma vida viajando pelo mundo, de dar voz a uma infinidade de animais em desenhos animados, de escrever músicas e de saber mais sobre a vida do que qualquer um saberá um dia, ela está de folga de sua próxima aventura.”.

Em Carrie, A Estranha, Samantha interpretou Heather, uma das jovens que fazia bullying com a protagonista interpretada por Chloe Grace Moretz.

No decorrer do tratamento, em outubro de 2022, Samantha se casou com o namorado Michael Knutson.

'Melhor coisa que já aconteceu comigo? O câncer".

Em julho de 2022, Samantha publicou em uma revista um artigo no qual dizia que o câncer foi a melhor coisa que aconteceu com ela, relatando como situações difíceis podem mudar sua perspectiva sobre as coisas e a jornada que a doença a levou até a autodescoberta e ao amor.

No texto, ela relata que descobriu a doença literalmente da noite para o dia, quando após beber muito vinho com uma amiga, percebeu que estava muito inchada.