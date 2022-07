Atriz de ‘Beleza Americana’ revela que ex a manipulava para fazer ménages com mulheres

"Foi uma experiência que me abriu os olhos, de como fui manipulada sem ter ideia alguma. As circunstâncias foram criadas para mim, e eu fui apenas engolida por elas”, desabafou.

Em entrevista ao The Guardian, Mena contou que conheceu um engenheiro eletricista e na relação sofreu abusos verbais e físicos. O homem fazia ela escolher mulheres, incluindo nos sets onde ela trabalhava, para fazer ménages com o casal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.