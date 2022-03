Atores desmentem Karina Bacchi após dizer que Globo tem suruba e drogas

Tudo começou com o comentário do ator Marcelo Medici no Twitter. “17 anos de Globo, nunca fui convidado para uma suruba”, escreveu.

Karina Bacchi contou recentemente durante entrevista no podcast “YahPodCast” que as festas da Globo são regadas suruba e drogas, e acabou sendo zombada por atores da emissora.

