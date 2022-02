Atores de 'Sintonia', da Netflix, atacam burocracia contra a cultura na periferia

Spitzer diz que contratar especialista em emplacar editais pode custar caro. "Tem uns que ficam com uma porcentagem. Outros cobram valores que variam de R$ 1.000 a R$ 10 mil. Varia de acordo com o tamanho do projeto", afirma a atriz, que está em cartaz com a peça "Ex Bom É Exumado".

Já Ferdinando Martins, professor de artes cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, defende que os editais sejam exigentes para manter a qualidade do trabalho que chega ao público e, ainda, por lidar com dinheiro público.

As situações relatadas pelos artistas distanciam os editais da lei, de acordo com Flávio Leão Bastos, professor de direito constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. "Em geral, eles costumam ter linguagem muito técnica, além de serem burocráticos. Mas seu papel é dar oportunidade a todos, pois ele é público. É receber o máximo de ofertas de parcela que compõe uma sociedade, dos mais vulneráveis a artistas famosos."

Os irmãos moram na casa da mãe na Cohab 2, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, lugar que também é a sede da Éssa Compania, onde os atores e sua trupe costumam ensaiar. O elenco estreia neste mês a quarta temporada de "Ensaio para Dois Perdidos", peça sobre futebol de várzea e teatro que eles costumam encenar nas ruas do bairro ou no coletivo Okupação Cultural Coragem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na teoria, os editais públicos de incentivo à cultura têm como função igualar oportunidades a todos os artistas para que, dessa forma, eles possam captar recursos e realizar projetos. Na prática, porém, profissionais da arte com menor estrutura financeira e de regiões periféricas afirmam que a burocracia, a linguagem rebuscada e a falta de diversidade no júri definido para escolher os trabalhos são excludentes.

