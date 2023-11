Ator vive relação aberta com a namorada e declara: ‘Pode tudo’

Emiliano fez sucesso em várias temporadas do programa de humor 'Vai que Cola', do Multishow, onde ficou de 2015 a 2020. Ele também atuou em Avenida Brasil.

Ambos são adeptos do amor livre e 'pode tudo'. "Ele me conta tudo. Ele é muito sincero, honesto, porque está tudo válido, tudo pode", declarou Natália ao podcast Papagaio Falante.

