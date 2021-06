Ator que protestou com cueca no rosto é internado com covid-19

O ator, cantor, modeo e empresário David Cardoso Júnior, 50 anos, foi internado com Covid-19 no Hospital Sancta Maggiore, em Paraíso, São Paulo.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo, o estado de saúde é delicado. Ele deu entrada à unidade de saúde no sábado (19).

Em dezembro do ano passado, Cardoso Júnior protestou sozinho contra as medidas de combate à covid-19, usando uma cueca no rosto pelas ruas de São Paulo. “Vou sair na rua com isso [a cueca], porque ninguém está preocupado com a sua saúde, ninguém nunca vestiu a sua máscara. Vou usar uma cueca na cara para provar que não é pela máscara. Quando eles falam que tem que diminuir, eles querem quebrar as empresas.”, disse ele em um vídeo já apagado das redes sociais.

Recentemente, ele participou de uma motociata a favor de Jair Bolsonaro.

Segundo o Notícias da TV, Cardoso Júnior está longe da televisão há anos e hoje tem um curso online para ajudar quem quer acabar com a timidez, e oferece atividades para advogados a se comunicarem usando dicas da atuação.