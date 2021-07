Ator que interpreta Jesus na Record, Dudu Azevedo se divorcia e deixa a emi

Chegou ao fim o casamento de cinco anos de Dudu Azevedo, protagonista de “Jesus” (2018) na Record, com a médica Fernanda Mader, mãe do seu filho, Joaquim, de 3 anos. Além da separação, o ator anunciou a sua saída da Record.

"Hoje encerro mais um ciclo na minha vida. Mais um trabalho chega ao fim e assim fecho também meu ciclo nessa empresa, Record que me recebeu e deu grandes oportunidades. Sou muito feliz por tudo que tenho e venho vivendo na minha” anunciou ele no Instagram.

"Oportuno dizer que neste momento, muitos ciclos estão se fechando na minha vida e que, apesar das dores que isso me causa, não deixo de segurar firme na possibilidade de um grande, luminoso e promissor horizonte a se abrir diante de mim”, torceu.

Dudu confirmou a separação a Leo Dias. "Há três meses, eu e a Fernanda nos separamos como marido e mulher, mas seguimos unidos como pais do Joaquim e grandes amigos. Ao longo do tempo, construímos uma relação de respeito mútuo, carinho e uma enorme consideração. Ressignificamos com maturidade nossa ligação daqui para frente e tenho certeza que teremos sempre uma relação saudável", disse.

A permanência do ator na Record durou o mesmo tempo do casamento. Ele e Fernanda se casaram em 2016, quando o ator entrou no elenco da Record. Dudu ainda atuou em “Os Dez Mandamentos - Segunda Temporada” (2016) e “O Rico e Lázaro” (2017). Conforme o Notícias da TV, ele ainda participou de “Apocalipse” (2018) e Gênesis (2021).