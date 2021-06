Ator Leonardo Vieira não consegue mais trabalho: ‘arrancado do armário'

Ator Leonardo Vieira não consegue mais trabalho após revelar ser gay: ‘arrancado do armário’

Muitos atores ficam “no armário” por anos devido à dificuldade em conseguir papéis caso percam a imagem de “galã” ou hétero.

E foi isso o que aconteceu com Leonardo Vieira, de 52 anos. Desde que assumiu sua homossexualidade, o ator tem ficado sem trabalho na televisão. Em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ele desabafou: “Fui arrancado do armário contra a minha vontade e depois disso a minha vida virou de cabeça para baixo”.

“Passei a sofrer ameaças de morte e desde então nunca mais fui chamado para um trabalho”, disse.

Atualmente, o ator mora em Portugal com o marido. Ele afirmou que sofria ameaças de morte no Brasil e no seu novo lar, não sofre isso.