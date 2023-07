Ator José Dumont é condenado por armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont foi condenado por armazenar pornografia infantil, informou hoje (6) a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo.

Na decisão, a juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJ-Rio, condenou o ator a 1 ano de reclusão no regime aberto. A pena inicial, que era de 1 ano e 2 meses, foi atenuada devido à idade do ator, que tem mais de 70 anos.

O ator ainda é réu no caso de estupro de vulnerável. Dumont foi preso no ano passado de forma preventiva pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, durante as investigações por estupro de vulnerável —- ele foi flagrado beijando e acariciando um menino de 12 anos.

Prisões --- Na ocasião, ele já havia sido preso em flagrante em setembro por armazenar mais de 240 fotos e vídeos de pornografia infantil. Ele foi solto em outubro por ordem judicial e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Novelas --- José Dumont interpretou o Coronel Eudoro em "Velho Chico", "Onde Nascem os Fortes", "Nos Tempos do Imperador", e estava escalado para nova novela "Todas as Flores", antes de ser preso em flagrante.