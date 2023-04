Cantor e ator de novela mexicana é encontrado morto aos 27 anos

"Sinto ter que informar a partida do meu amado filho Julián Figueroa, que infelizmente deixou este plano. Ele foi encontrado inconsciente esta noite em seu quarto, enquanto eu estava no teatro. A emergência foi chamada, mas, quando a ambulância e a polícia chegaram, ele já estava sem vida, e sem rastro algum de violência. O laudo médico indica que ele morreu de infarto agudo de miocárdio e fibrilação ventricular", escreveu.

