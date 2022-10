Ator Dwayne Johnson diz que pensa em se candidatar à presidência dos EUA

“Eu considerei isso seriamente. Quando você começa a olhar para algumas dessas pesquisas, e esses números sobem para 46%, 50% do país votaria em mim se eu concorresse, e eu fiquei realmente emocionado com isso”, disse em entrevista à CNN.

O astro de Hollywood Dwayne Johnson ficou animado com a ideia de se candidatar à presidência dos Estados Unidos no futuro. O ator, conhecido como The Rock, disse que ficou pensativo ao ver os resultados de uma pesquisa de 2021 que afirma que 58% dos americanos votariam nela para ocupar o posto de liderança na Casa Branca.

