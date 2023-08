Ator de 'This is us', Ron Cephas Jones morre aos 66 anos

O ator Ron Cephas Jones, da série "This is us", morreu aos 66 anos, neste sábado (19), devido a um "problema pulmonar antigo", segundo informações de um assessor de Jones em entrevista à revista "People".

"Ao longo de sua carreira, seu calor, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer que teve a boa sorte de conhecê-lo", afirmou o assessor em comunicado. "A beleza interior e a alma de Ron eram evidentes para o público enorme de sua performance ganhadora de diversos Emmy em 'This is us'. Ele deixa sua filha, Jasmine Cephas Jones."

Jon ganhou dois prêmios da Academia de TV como ator convidado, além de ter recebido outras duas indicações pela atuação na série.