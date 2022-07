Ator de 'Senhora do Destino' desaparece durante viagem à Bolívia

O ator Agles Steib, 38, conhecido pelo personagem Maikel Jackson na novela Senhora do Destino, está desaparecido há cinco dias após uma viagem à Bolívia a procura de trabalho.

Segundo a mãe do ator, Leonete Carol, Agles tentou retornar ao Brasil, mas pegou um ônibus que ia para a Argentina ao invés do Brasil. Ele já estava com pouco dinheiro e há cinco dias parou de responder as mensagens, agora ninguém sabe seu paradeiro.

Leonete conta que a última vez que falou com Agles ele disse que estava tentando conseguir dinheiro para comprar a passagem para o Brasil. "Ele parou numa cidade e disse que ia ver se conseguia uma quantia para poder comprar a passagem. Depois, parou de dar notícia. Não sei se ele não tem crédito para falar comigo, não sei se teve algum problema no chip do celular. Estou supernervosa, gostaria de saber o paradeiro dele. Estamos preocupados. Ele falou: 'mãe, eu acho que vou dormir na rua'. E estamos incomunicáveis!", disse ela à Quem.

"Todo mundo está bem preocupado. Mas acho que, se fosse algo grave, a gente já saberia. Tento pensar assim. O filho homem é mais independente, não dá notícia. Mas a gente, como mãe, pensa em tudo de ruim. A única coisa boa que penso é que notícia ruim chega rápido. É preocupante e complicado", disse.

Segundo a cabeleireira, Agles trabalhava como diretor de esquetes religiosas e tinha uma produtora, que acabou fechando durante a pandemia.