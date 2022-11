Ator de ‘Round 6’ é acusado de assédio sexual

Oh Yeong-su nega as acusações. Antes de ser conhecido pela série da Netflix, o ator atuou nos filmes ”Primavera, Verão, Outono, Inverno? e Primavera" de Kim Ki-duk.

O ator-sul coreano, Oh Yeong-su, astro de ‘Round 6’, da Netflix, foi indiciado por acusações de assédio sexual, de acordo com a revista estadunidense Variety.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.