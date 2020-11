Ator de 'A Praça É Nossa' conta que vive relacionamento a três

O ator Charles Daves, conhecido como Creidi de 'A Praça É Nossa', contou um segredo de sua vida pessoal que deixou os internautas surpresos. O artista vive um relacionamento a três, com um homem e uma mulher.

"Hoje, eu estou namorando quem já é casado. Estou vivendo uma experiência, estou namorando um casal, um homem e uma mulher. Eles casaram há dois anos e eu estou namorando com eles. Começou durante a pandemia, ela inclusive trabalha na área médica, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é: 'Nossa, conheceu agora? Que loucura'. Mas não tem nada de loucura, está todo mundo cuidadinho e tudo certo", afirmou em entrevista ao youtuber Bruno de Simone.

E continuou: "Por isso que eu digo, eu não julgo ninguém por nada, porque eu não sei o dia de amanhã. A única coisa que eu sei, que eu nunca fiz e não quero, é cheirar, nunca fumei, porque isso eu acho que não vai me fazer bem. O resto, tá tudo certo".

Essa não é a primeira vez que o protagonista do filme 'Intruso', disponível no NOW, vive um relacionamento considerado 'fora do padrão'. Na entrevista ele, sem citar nomes, revelou que já namorou um ator e teve um affair com uma atriz casada.