Ator de Pit Bitoca, Heitor Martins, relembra sequestro: ‘colocou a arma na minha boca’

O humorista relembrou ainda que foi ameaçado com um revólver em sua boca por que se recusava a comer. “Dei umas três mordidas em um pão com mortadela que ele deu”, contou.

O humorista Heitor Martins, interprete do Pit Bitoca, contou sobre os momentos de terror após ser sequestrado . O artista iria encontrar uma mulher que conheceu no app de relacionamento, mas acabou sendo rendido por criminosos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.