Ator de ‘La Casa de Papel’ anuncia que será pai

“Bem... Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si... Esta é a minha família. E é o que mais quero neste mundo. Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida... Vamos ser pais. Hoje não sabemos nada, só que de momento está tudo perfeito e que temos uma ilusão que nos custa muito questionar”, escreveu.

Miguel Herrán, que interpretou o personagem Rio em ‘La Casa de Papel’, anunciou que será pai. O ator espanhol de 27 anos compartilhou com os seguidores imagem do ultrassom do bebê, fruto do relacionamento com Celia Pedraza.

