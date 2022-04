Ator de 'Jogos Mortais', Cary Elwes é picado por cobra e levado ao hospital

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Cary Elwes, conhecido por filmes como "A Princesa Prometida" (1987) e "Jogos Mortais" (2004), foi levado ao hospital às pressas após ser picado por uma cobra cascavel nesta segunda-feira (25). A informação é do site TMZ.

Aos 59, ele estava arrumando o quintal de sua casa em Malibu, nos Estados Unidos, no último sábado, quando foi atacado pelo animal. Segundo a publicação norte-americana, não há informações complementares sobre como aconteceu o acidente.

Ele foi levado ao hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center de helicópeto devido a gravidade do ferimento, no entanto, o site reforça que amigos próximos ao ator esperam que ele consiga se recuperar totalmente da picada do réptil dentro dos próximos dias ou semanas.

O ator foi já se pronunciou nas redes sociais e tranquilizou os fãs. "Grato à equipe do Malibu Urgent Care, Departamento de Bombeiros do Condado de LA e aos funcionários e profissionais médicos da UCLA por seus grandes cuidados. Estou se recuperando bem graças a todas essas pessoas maravilhosas", escreveu.

Sua primeira aparição cinematográfica foi no filme britânico "Yesterday's Hero", em 1979, mas ficou conhecido por dar vida ao Westley do longa "A Princesa Prometida" oito anos depois. Também foi o protagonista da comédia "A Louca! Louca História de Robin Hood", de 1993. Já nos anos 2000, participou do primeiro filme da franquia "Jogos Mortais".

Em 2023, ele voltará às telonas com o aguardado 'Missão: Impossível 7'.