Ator de Game of Thrones encara rival em luta de homens mais fortes do mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O islandês Hafthor Bjornsson, que interpretou o personagem Gregor Clegane na série Game of Thrones, vai encarar o britânico Eddie Hall, neste sábado (19), em luta de boxe que será realizada em Dubai.

Os dois lutadores já venceram a competição de Homem Mais Forte do Mundo. Bjornsson foi o campeão em 2018. Um ano antes, ele ficou em segundo, atrás justamente de Hall.

A luta terá seis rounds de dois minutos. Nocautes estão permitidos no combate.

Bjornsson, que tem mais de 2 metros de altura, chega para o duelo após vencer o canadense Devon Larratt por nocaute técnico em setembro do ano passado em sua terceira luta de boxe. Antes, ele fez duas lutas de exibição.

A modalidade trouxe mudanças importantes no corpo do ator. Ele costumava pesar pouco mais de 200kg, mas perdeu quase 60kg antes do último combate e bateu 146,5kg na pesagem oficial.

Já Hall, com 1,91m, vai fazer sua primeira luta de boxe. Ele iria enfrentar Bjornsson no ano passado, mas precisou abrir mão do combate após se lesionar.