Ator de 'Cidade de Deus' é detido ao fazer suposta ameaça de morte em Volta Redonda

Anteriormente, Silva já tinha sido alvo do noticiário por outras ocorrências. Em 2015, ele foi encontrado na cracolândia, em São Paulo, vítima de dependência química. Em 2010, ele foi autuado por ter roubado a bolsa de uma mulher na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

O ator Rubens Sabino da Silva, conhecido por ter vivido Neguinho no filme "Cidade de Deus", foi detido na tarde de quinta-feira (16) em Volta Redonda (RJ). A ocorrência da Polícia Militar consta que pedestres alertaram sobre uma suposta ameaça de morte proferida por Silva contra uma pessoa nas proximidades de um shopping. As informações são do G1.

