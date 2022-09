Ator da Globo e Record é preso com pornografia infantil após ser flagrado com criança

O homem é investigado por ter mantido um relacionamento com trocas de beijos e carícias íntimas com um fã de 12 anos ao qual teria oferecido ajuda financeira. O crime foi registrado em câmeras de segurança.

A prisão aconteceu hoje (15), em ação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O ator — que também já trabalhou na Record TV por quase uma década — é investigado por estupro e pedofilia após se envolver com um menino de 12 anos.

José Dumont, de 72 anos, que interpretou o Coronel Eudoro em "Velho Chico", "Onde Nascem os Fortes", "Nos Tempos do Imperador", e escalado para a nova novela "Todas as Flores", todas da TV Globo, foi preso em flagrante com vídeos de pornografia infantojuvenil.

