Ator da Globo é detonado ao terminar casamento e deixar esposa com bebê de 4 meses

Luis Navarro causou polêmica ao anunciar o fim do seu casamento com a dançarina Ivi Pizzott, com quem tem uma filha de apenas 4 meses e outra de 4 anos, e reclamar de não ter mais tempo para si.

Em um textão sobre o motivo do término que pegou muito mal falando, o ator que dá vida a Mark na nova novela "Todas as Flores", afirmou que não tem mais tempo "nem" para ler um livro, por exemplo.

“Eu me encontro confuso com a vida e tomei a decisão de reencontrar a minha essência e pra isso precisei dar um tempo no relacionamento. Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim”, o pai de Zuri, de 4 meses, e Kali, de 4 anos. “Ser pai, marido, artista e ser um dos alicerces de uma família preta não é pra poucos, meu espírito sucumbiu, enfraqueceu”, completou.



Deixada no puerpério, Ivi se manifestou após o post do pai de suas filhas: “É com muita, muita dor e em respeito a todos vocês que sempre torceram por nossa família, que venho comunicar que eu o Luis não estamos mais juntos. Tá difícil e eu não tive escolha”. “Daqui pra frente, é saber como vou lidar com a situação e pra isso, conto com o carinho, respeito e orações de vocês. Seguimos, da maneira mais cordial possível, como os melhores pais que pudermos ser pras nossas meninas. Elas merecem!”, completou.

A situação chocou os seguidores de Luis e viralizou na internet, com fortíssimas críticas à postura de Luis. Confira:

Após a repercussão, o ator trancou os comentários no Instagram e pediu desculpas: "fui infeliz nas palavras escolhidas em minha dor e magoei, além da Ivi, muitas mulheres e famílias que vivem o abandono e suas consequências. Em respeito a essa dor que fiz esse vídeo que não me redime de nada, mas expressa o que de fato existe em meu coração. Me perdoem pelas palavras anteriores".