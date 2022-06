Atitude de apresentadora do 'É de Casa' é apontada como racismo; assista

A doceira passa a oferecer a sobremesa mas rapidamente Manoel Soares, único apresentador negro do programa, interveio e educadamente pegou a bandeja, se oferecendo para servir no lugar da convidada. "Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém", disse.

O É de Casa deu o que falar na internet, com telespectadores apontando para uma cena de racismo estrutural no último sábado. A situação ocorreu quando a apresentadora Thalita Morete levantou, atravessou o palco para buscar uma bandeja de cocadas e pediu para que a convidada, a vendedora que preparou os doces, Silene, os servisse para todos.

