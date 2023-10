Ataque a hospital mata centenas em Gaza, morre brasileira sequestrada pelo Hamas e outras notícias do dia

50 Best anuncia os melhores bares do mundo de 2023. Sips, de Barcelona, ficou em 1º lugar na cerimônia de premiação que aconteceu nesta terça-feira (17), em Singapura.

Sikêra Jr obriga RedeTV! a prestar contas de seu programa na Justiça após rescisão. Apresentador deixou a emissora no início do ano após mudanças causadas pela derrota de Jair Bolsonaro nas urnas.

SC tem 133 cidades em situação de emergência e há previsão de mais chuva. Defesa Civil alerta para mais temporais nas próximas horas em quase todas as regiões do estado.

BC propõe limite de 12 vezes para compras parceladas sem juros. Campos Neto fez sugestão em reunião com representantes de comércio, bancos e setores do cartão de crédito.

Tarcísio envia projeto de privatização da Sabesp e diz que quer proteger empresa. Oposição deve acionar Justiça para barrar proposta, sob argumento de que mudança no saneamento precisa ser via PEC.

Cinco instituições particulares concentram 27% dos alunos de graduação do país. Juntas, elas detêm mais matrículas do que toda a rede pública de ensino superior.

Governo Lula bloqueia R$ 116 milhões do orçamento da Capes. Entidades científicas temem prejuízos a bolsistas e produção de ciência no país.

PT sobe o tom contra Israel e eleva pressão sobre Lula no embate político da guerra. Gleisi disse que justiça não se confunde com vingança, após representante israelense criticar posicionamento petista.

