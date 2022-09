Ataque de estrelismo de Jade Picon dá o que falar nos bastidores do Rock in Rio

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Gol, a ex-bbb ganhou fama de antipática no festival tanto para os assessores dos camarotes, produtores e jornalistas. Isso porque durante os dias em que esteve no RiR, a influencer não permitiu muitas entrevistas, pediu para que os jornalistas não tivessem acesso a lounges onde ela estava e quando autorizou entrevistas limitou os assuntos.

Jade Picon está dando o que falar após sua passagem polêmica pelo Rock in Rio nesta sexta-feira (9). A influencer, que se prepara para estrear como atriz na Globo, está sendo acusada de dar ataque de estrelismo no festival.

