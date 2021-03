Atacada por senador, Luciana Gimenez é defendida por Marcelo de Carvalho

A cada 7 horas, uma mulher morre vitima de feminicídio. A cada 1 hora, 500 mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E tudo isso começa com um xingamento, um grito ou simplesmente porque o homem se acha no direto de fazer”.

Temos que parar de normalizar e aceitar quando homens nos chamam de loucas, e quando se acham no direito de inventar histórias para nos diminuírem mexendo com nossa honra. Está na hora de transformar nossa dor em força, nossas lágrimas de tristeza em de felicidade. Está na hora pararmos de pedir respeito e sermos respeitadas pelo simples fato que é um direito nosso, não um pedido.

O erro do homem abusador psicológico é achar que sua vitima nunca irá se livrar do cativeiro. Pois bem, ela é capaz, porque sabe gritar. Ela não irá hesitar em gritar e pedir ajuda a outras que entendem pelo que ela passa, mas é importante estarmos atentas e vigilantes para ajudarmos.

“Minha solidariedade à Luciana Gimenez, como mulher e mãe de dois meninos doces e espetaculares, meu filho Lorenzo e seu filho Lucas com Mick Jagger, com quem, testemunhei por longos anos proximamente, mantém a melhor e mais respeitosa relação ”, escreveu Carvalho.

