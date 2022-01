Ashley Graham dá à luz aos gêmeos em parto em casa

Ashley Graham anunciou nas redes sociais o nascimento de seus gêmeos com o marido, o cineasta Justin Ervin. Os nomes das crianças não foram revelados. "Justin e eu estamos muito felizes em compartilhar que nossos bebês chegaram! Eles nasceram nesta manhã em casa, e estão felizes e saudáveis", disse a modelo. Ela também falou em tirar um tempo das redes sociais: "Vou tirar um tempo para me curar e me conectar com meu marido e nossos três meninos, mas realmente mal posso esperar para partilhar mais coisas com todos vocês! Muito amor, AG", escreveu a modelo nos stories. O casal já tem um filho, o pequeno Isaac. Ashley é modelo plus-size e é casada com Justin desde 2010.

