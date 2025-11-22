Artistas reagem à prisão de Bolsonaro





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prisão de Bolsonaro, na manhã deste sábado (22), está sendo comemorada por alguns famosos nas redes sociais e lamentada por outros.

Titi Müller postou logo cedo um vídeo com a legenda "grande dia". O vídeo era um recorte da apresentadora na transmissão do Rock in Rio de 2019, quando o público começou a gritar palavras de ordem contra Bolsonaro durante uma entrada ao vivo dela no Multishow.

Maria Bopp publicou um vídeo irônico dizendo que não ia comemorar a prisão. "Não acho que a gente tem que comemorar. Neste fim de ano temos que estar preocupados em unir as famílias e pacificar o país", diz a atriz. Em seguida, ela sai pulando e dançando axé.

Alexandre Frota (PDT) celebrou a prisão com um vídeo de IA que mostra Bolsonaro chorando dentro de uma cela lotada. Lícia Manzo, autora de novelas da Globo, postou um meme com a foto do ex-presidente e os dizeres "absolute presidiário".

Já o ator e deputado Mário Frias (PL-SP) lamentou o ocorrido, que chamou de "vingança mórbida". "Isso é um projeto de poder na sua face mais cruel. É ilegal, imoral, é uma vingança mórbida de um sistema adoecido pela inveja e pelo ódio contra um homem que teve a coragem de enfrentar a velha política", falou ele em vídeo.

José de Abreu, que já se envolveu em disputas judiciais contra a família Bolsonaro, postou um vídeo abrindo uma garrafa de champanhe ao som do hino nacional.

O humorista Maurício Meirelles não celebrou nem lamentou a prisão de Bolsonaro, mas fez uma análise da situação política brasileira: "Bolsonaro preso, Lula preso, Dilma impeachmada, Collor impeachmado. Nós não somos bons em escolher presidente, somos bons em fazer meme, coxinha e julgar os outros."

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente em Brasília, na reta final do processo da trama golpista. O ex-presidente estava em regime domiciliar desde 4 de agosto e foi levado pela PF sob justificativa de garantia da ordem pública. Uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite deste sábado, motivou a decisão.