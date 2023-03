Artistas e filhos lamentam morte de Canisso, baixista dos Raimundos

Me encontrei com Canisso certa vez. Eu no começo de carreira e ele, já tendo feito toda a história q fez com os Raimundos, foi imensamente respeitoso comigo e meu trabalho. Participamos de uma troca de ideia bem loka na época. Q sua família e fãs fiquem firmes. Descanse em paz. https://t.co/ZfqR2NwBuc

Tomei um café e bati um longo papo com o Canisso numa tarde que dividiríamos o palco à noite. Um show de réveillon em Frederico Westphalen. Conheci um cara divertido, franco e generoso. Vai fazer falta nesse nosso mundo do rock… Descanse em paz, Canisso.

muito, muito triste com a perda de Canisso. um cara massa, e durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada. rest in power, man

Entre os artistas que se despediram de Canisso estão Rodolfo, ex-vocalista dos Raimundos, Badauí, do CPM22, Pitty, Di Ferrero (NX Zero), João Gordo (Ratos de Porão). DJ Zegon (Tropkillaz), entre outros. Confira:

O irmão dela, Pedro, lamentou a morte do pai: "Pai ainda estou sem acreditar, foi um grande susto te perder de uma vez, mas sempre vou me orgulhar de ter tido um herói como pai, agora é minha vez de seguir seu legado…", escreveu.

"Te amo pra sempre, pai. Vai com Deus. Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida. Sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida. Rest in power", escreveu Nina.

Artistas também usaram as redes sociais para lamentar a morte do músico, que sofreu uma queda decorrente de um desmaio.

