Arthur Nory reclama de ataques na redes e leva invertida de Valeska Popozuda

O ginasta respondeu ao comentário da funkeira dizendo: "Eu errei e eu assumi. Paguei por ele e, até hoje, pago por isso! Nunca escondi meu erro e sempre busquei conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou o mesmo de 5 anos atrás. Veja meu canal do YouTube, veja minhas postagens no Instagram".

Nory tuitou: "É normal tanto xingamento, ódio e desejar o mal aqui no Twitter?".Valesca Popozuda respondeu que não, mas que é melhor assumir o erro. "Não é! Mas quando a gente erra é melhor assumir o erro e pedir desculpa. Por aqui no Twitter ninguém passa pano mais não. Vamos melhorar o discurso e assumir os erros. Beijos e boa sorte", escreveu a funkeira.

