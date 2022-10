Arthur Aguiar se pronuncia sobre fim do casamento com Maíra Cardi

Arthur Aguiar se pronunciou após Maíra Cardi confirmar o fim do casamento com o ator na noite desta quinta (6) por meio das redes sociais.

No Instagram, o campeão do BBB postou fotos com a influencer e a filha: “Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus”, escreveu Aguiar.

Um dia antes de Maíra anunciar o término, Arthur já tinha dado indícios do fim do casamento. “Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!!”, escreveu ele seguido de uma foto em que aparece na janela de um avião.