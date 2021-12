Arnaldo Jabor está consciente após AVC

O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, 81, apresentou uma melhora e está consciente após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Arnaldo está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 17 quando sofreu o AVC e, até então, estava sedado.

Veja também Arnaldo Jabor é internado após sofrer AVC

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.