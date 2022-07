Armie Hammer é flagrado como vendedor de resort em meio a acusações de canibalismo e abuso

Armie Hammer, de “Me Chame Pelo Seu Nome”, foi fotografado trabalhando como vendedor em um hotel de luxo nas Ilhas Cayman, no Caribe. Ele é acusado de abuso sexual e canibalismo.

Perdeu tudo! Após se envolver em várias polêmicas, Armie Hammer, astro do filme Call Me By Your Name, é visto trabalhando como vendedor de pacotes de viagens nas Ilhas Cayman.

Nas imagens, Hammer aparece uniformizado, no balcão do local e segundo o site TMZ, em um flyer entregue aos hóspedes, ele é apresentado como concierge pessoal dos clientes no Morritt’s Resort.

Depois das imagens viralizarem, o ator de 35 anos negou que esteja trabalhando no local e afirmou que estava “brincando” de ser gerente para atrair mais clientes para a área de golfe do resort. Ele ainda afirma que fez amizade com todos os funcionários do local, onde vem morando desde o início da pandemia.

Em janeiro, Armie foi acusado por várias mulheres de violência física e sexual, com elementos de tortura e até canibalismo. Uma ex-namorada mostrou mensagens do ator dizendo que queria “comê-la”, e não no sentido sexual, mas literalmente comer a sua carne, “arrancar pedaços”, “consumir cada parte” da mulher e falando que é “100% canibal”. Depois da denúncia, outras mulheres afirmaram que tiveram diálogos com Hammer envolvendo fetiches de canibalismo, abuso e estupro.

O escândalo fez com que o ator fosse afastado de vários projetos como de “Shotgun Wedding”, que ele protagonizaria ao lado de Jennifer Lopez, “Billion Dollar Spy”, em que atuaria com Mads Mikkelsen, e da série “The Offer”.