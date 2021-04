Arlindo Cruz recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

Arlindo sofreu um AVC em 2017 e passou um ano e três meses internado no hospital. Há dois anos, o sambista recebeu alta e foi para casa, onde segue com sessões de fonoaudiologia e fisioterapia.

Arlindo Cruz tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira (15), em sua própria casa. No Instagram, a família do músico celebrou a notícia.

