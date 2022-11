Arlindo Cruz melhora com tratamento à base de óleo de cannabis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em tratamento de um AVC sofrido em 2017, o cantor Arlindo Cruz, de 64 anos, está em casa sendo cuidado pelos familiares e agora está fazendo tratamento à base de óleo de cannabis para combater o acidente vascular cerebral.

Em postagem no Instagram do cantor, a sua mulher, Babi Cruz, apareceu filmando o artista tomando sol e curtindo música. Na legenda da publicação, a família informou que ele tem tido melhora significativa com o novo tratamento.

O tratamento já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos.

Ela também agradeceu o empenho das equipes de médicos nos cuidados com Arlindo Cruz. "Essa vitória é nossa", finalizou ela.

Arlindinho, de 30 anos, filho de Arlindo Cruz, falou sobre o tratamento do seu pai, que sofreu um AVC há cinco anos. O músico detalhou o gasto utilizado por mês na recuperação do sambista. A família desembolsa R$ 11,9 mil com o plano de saúde para cobrir todos os médicos e procedimentos.

Em entrevista ao podcast "Bulldog Show", apresentado por Tuka Carvalho e Vivy Tenório, falou o montante total de pagamento do convênio. "Para vocês terem uma ideia, a gente paga R$ 11,9 mil de plano de saúde do meu pai, porque virou 60 anos e tem a taxa de home care. Uma taxa alta! A gente está tentando resolver isso de uma forma amigável, mas está difícil", afirmou.

Além disso, Arlindinho também falou a respeito do estado de saúde do seu pai. "Ele está lúcido. Ele entende, ele não reage tanto, não tem tantas expressões, mas ele entende. A Império Serrano vai falar dele no ano que vem. Aí quando ele soube que iria ser homenageado, ele se emocionou, ele sorriu. Quando levo o meu filho, ele dá beijo e faz carinho. Ele tem o mínimo de interação. Está bem, se recuperando".

O cantor desabafou que o AVC foi muito grave e agressivo no corpo do seu pai. Em nenhum momento a família deixa de ter esperança em uma melhora progressiva do sambista. Segundo ele, todos ficam alertas em notícias sobre novas pesquisas e tratamentos.

Apesar do estado do pai, ele agradece do pai estar vivo e ter o mínimo de prazer. "Saber que meu pai está na terra, come e mastiga, prazeres na vida. Não tem todos como ele gostaria, mas quando sai o gol do Flamengo ele comemora", afirmou.

"Está para sair um procedimento que desentope as veias do cérebro. Ele entupiu oito veias e seis já estão recuperadas. Faltam essas duas que podem ser que melhorem amanhã ou que ele fique nesse estado para sempre. Depende muito mais do organismo dele? Mas agora, com essa cirurgia, a gente vai viabilizar, vai dar um jeito para que ele possa fazer assim que ela chegar no Brasil", contou Arlindinho.