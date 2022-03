Arícia Silva solta o verbo sobre affair com Arthur Aguiar: ‘f*deram com minha vida’

A ex-Panicat Arícia Silva relembrou o momento em que foi citada por Maíra Cardi como amante de Arthur Aguiar na época que o casal se separou em meio à polêmica de traições. Na ocasião, Maíra chegou a afirmar que achava que Arícia era amante de Arthur há dois anos.

"F*deram com a minha vida, com o meu ano profissional sem eu ter culpa de nada. Agora eu vou falar porque eu sou muito boazinha, sabe? Eu preciso me posicionar, senão nunca sai a verdade", começou ela em conversa com o Pipipi Popopodcast.

Na conversa, ela também afirmou que no início achou que Maíra era louca e exagerada, mas passado uns três dias das exposições da coach, ela passou a concordar com a ex-bbb: "Eu falava: cara, não é possível. Então eu também me sentia muito troxa, muito enganada".

"Não tem nada a ver comigo, entendam: eles se separaram acho que em abril, e a gente ficou em junho. E o que aconteceu foi que [Maíra] fez todo aquele julgamento horroroso, e eu estava numa época que eu não queria me posicionar, eu estava nem aí. Eu era de uma que tipo: não errei, não fiz, f*da-se ela, que vergonha dela."

"Depois eu aprendi que, poxa, ela é uma mulher visionária. Primeiro ela falava que era a única chance de ela explanar e mudar o homem dela, segundo para uma visão de engajamento e audiência, hoje eu entendo que é incrível. Se eu pudesse voltar atrás eu teria aproveitado esse momento".

"Eu não tinha essa noção de que eu deveria me posicionar e me defender. Porque eu estava sendo julgada e, a partir do momento em que eu sou uma figura pública, eu dependo da aprovação popular. Eu pensava assim: não dependo de ninguém, quer me julgar, me julga, quer xingar minha mãe, xinga, vocês não pagam as minhas contas. Não, pagam sim." .

Arícia também afirmou que agora, acredita na mudança de Arthur Aguiar. "Acredito que ele chegou mesmo no fundo do poço e que agora ele realmente vai viver uma fase melhor. Não tem porque eu ficar naquela ideia fixa de que eles me f*deram. Eu acredito sim, sabe, chegar num estágio onde ele chegou e tendo a ajuda que ele teve porque apesar dela ter desnecessariamente ferrado com a minha vida - não precisava ter feito todo aquele julgamento - ele tem ela, e ela tem ele. Pensando de fora, o que seria de um sem o outro? Então...".