Ariana Grande teria levado Dalton Gomez a vários encontros com Ethan Slater e esposa

A fonte afirma que Ariana e Ethan foram muito descuidados em esconder o affair durante as filmagens e os colegas de elenco descobriram isso antes de tudo vir à tona. “Eles foram vistos se apaixonando enquanto ele ainda era supostamente casado e feliz com Lilly”.

“Ariana e Dalton tiveram encontros duplos com Ethan e Lilly várias vezes e eles foram vistos por membros do elenco”, afirmou a fonte do jornal. A esposa do ator chegou a conhecer a família de Ariana ao lado dele.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.